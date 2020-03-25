Euro
6.92
Dolar
6.40
BIST 100
90,467.78
Altın
1,601.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile telekonferans görüşmesi yaptı
logo
Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da Harem'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

Üsküdar Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Harem'de kurduğu istasyonda, taksiler, dolmuşlar, taksi dolmuşların dezenfekte edilmesine başlandı.

Metin Tokgöz,Adem Koç   | 25.03.2020
İstanbul'da Harem'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Üsküdar Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Harem'de kurduğu istasyonda bu günden itibaren 3 gün boyunca İstanbul'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar ücretsiz dezenfekte edilecek. 

Taksici Fırat Yüzen, "Belediyenin yapmış olduğu bu çalışma gayet iyi. Bu salgını yeneceğimize inanıyoruz. Bu dezenfekte çalışmasıyla müşterilerimiz de korunacak. İki kişiden fazla yolcu almamaya çalışıyoruz." dedi.

Dolmuş sürücüsü Hasan Hüseyin Salkım da "Bu uygulama hem yolcular hem de bizim için çok iyi. Dezenfekte işleminden çok memnunuz. Aracımız temizleniyor, yolcular gayet memnun. Biz aracımızın yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıyoruz. Üsküdar Belediyesine yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 423 bini geçti
Koronavirüsten korunmak için hiçbir besine anlam yüklemeyin
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Uzmanından 'Koronavirüsü takıntı haline getirmeyin' uyarısı
İstanbul'da Harem'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

Benzer haberler

İstanbul'da Harem'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

İstanbul'da Harem'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

Uzmanından 'Koronavirüsü takıntı haline getirmeyin' uyarısı

CHP'li Ağbaba: Salgın krizi ücretli çalışanların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratacaktır

Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini mesaneye zarar veriyor

Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini mesaneye zarar veriyor

İran'da ordu koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu

İran'da ordu koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu

Koronavirüs 'Bir tıkla taksi çağırma' uygulamasına ilgiyi ikiye katladı

Koronavirüs 'Bir tıkla taksi çağırma' uygulamasına ilgiyi ikiye katladı