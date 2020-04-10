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Koronavirüs

Isparta'da karantinadaki 39 umreci tedavi edilerek memleketlerine gönderildi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan 586 umreciden 440'ı kentten ayrıldı.

Yalçın Çelen   | 10.04.2020
Isparta'da karantinadaki 39 umreci tedavi edilerek memleketlerine gönderildi

Isparta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Umre ziyareti dönüşü Isparta'da karantinaya alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 39 umreci, tedavilerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Kahramanmaraş, Konya ve Şanlıurfa'ya gönderildi.

Otobüslerle memleketlerine doğru yola çıkan umrecilerden Mahmut Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaldıkları yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.

Hastanede de kendileriyle yakından ilgilenildiğini belirten Çakmak, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Her şeyimiz dört dörtlüktü, hiç bir şikayetimiz yok. Evimizden daha iyi baktılar bize, çok şükür iyiyiz şimdi." dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan tedavileri tamamlanan 586 umreciden 440'ı kentten ayrıldı.

Umreden dönen 586 kişi 16 Mart'ta Isparta'daki yurda yerleştirilerek karantinaya alınmış, Kovid-19 testleri negatif çıkan 293'ü evlerine gönderilmişti. Testleri pozitif çıkanlar ise kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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