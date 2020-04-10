Isparta'da karantinadaki 39 umreci tedavi edilerek memleketlerine gönderildi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan 586 umreciden 440'ı kentten ayrıldı.
Isparta
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Umre ziyareti dönüşü Isparta'da karantinaya alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 39 umreci, tedavilerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Kahramanmaraş, Konya ve Şanlıurfa'ya gönderildi.
Otobüslerle memleketlerine doğru yola çıkan umrecilerden Mahmut Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaldıkları yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.
Hastanede de kendileriyle yakından ilgilenildiğini belirten Çakmak, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Her şeyimiz dört dörtlüktü, hiç bir şikayetimiz yok. Evimizden daha iyi baktılar bize, çok şükür iyiyiz şimdi." dedi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan tedavileri tamamlanan 586 umreciden 440'ı kentten ayrıldı.
Umreden dönen 586 kişi 16 Mart'ta Isparta'daki yurda yerleştirilerek karantinaya alınmış, Kovid-19 testleri negatif çıkan 293'ü evlerine gönderilmişti. Testleri pozitif çıkanlar ise kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.