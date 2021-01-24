İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak
Sağlık Bakanı Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak." açıklamasında bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.
İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2021
Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.
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