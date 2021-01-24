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Sağlık, Koronavirüs

İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak." açıklamasında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 24.01.2021
İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.


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