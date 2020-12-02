Euro
9.50
Dolar
7.86
BIST 100
1,325.49
Altın
1,827.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruları cevapladı
logo
Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerin bu bölümlerinin faaliyetlerine yönelik yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti.

Sefa Şahin   | 02.12.2020
İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili soruları yanıtladı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı. 

Bakanlık, bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerin bu bölümlerinin faaliyetlerine yönelik soruya ilişkin, 30 Kasım'da yayımlanan genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlattı.

"Tatlıcılar/pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:

"Lokanta ve restoran tarzı işyerleri hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair genelge hükümlerine tabidirler."

Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunanlar

Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatlerinin nasıl olacağına yönelik sorusu ise şu şekilde yanıtlandı:

"Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24 Haziran 2020 tarih ve 10134 sayılı genelgemiz kapsamında 'ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı' üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."

"Cemevlerindeki 65 yaş ve üzeri dernek veya vakıf yöneticileri, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?" sorusu yanıtlanırken şunlar kaydedildi:

"Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi) 65 yaş ve üzeri kişiler, hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak
İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili soruları yanıtladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 277 bini geçti
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Almanya’da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkanlar medya kuruluşlarını protesto etti

Benzer haberler

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak

İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili soruları yanıtladı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
BİK Genel Müdürü Duran: Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak

BİK Genel Müdürü Duran: Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu