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Sağlık, Koronavirüs

Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz,Mümin Altaş   | 10.06.2021
Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak

Ankara

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Berber ve kuaförler de Kovid-19 aşısı olabilecek 

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.


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Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak
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