Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Berber ve kuaförler de Kovid-19 aşısı olabilecek
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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