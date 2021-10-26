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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermeye hazırlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına 24 saat içinde onay verebileceklerini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 26.10.2021
DSÖ Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermeye hazırlanıyor

Cenevre

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında sorulması üzerine, DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri incelediğini aktardı.

Harris, "Her şey elverişli olur ve yolunda giderse ve komite de tatmin olursa önümüzdeki 24 saat içinde (acil onay için) bir tavsiye bekliyoruz." dedi.

Bharat Biotech, acil kullanım onayı almak için DSÖ ile görüşmelerde bulunuyordu.

Aralarında Brezilya, İran, Meksika ve Filipinler’in olduğu pek çok ülkede Covaxin aşısı için acil kullanım izni verilmişti.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti. Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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