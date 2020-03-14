Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu
Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezi bünyesinde yeni tip koronavirüs ile ilgili dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7 gün 24 saat hizmet verecek "kriz masası" kuruldu.
Ankara
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde (+903122922929) Kovid-19 salgını ile ilgili Bakanımızın talimatıyla bir 'kriz masası' kurduk." ifadelerini kullandı.
Kıran, çalışmaları 24 saat görev başındaki söz konusu çağrı merkezinden yönlendirdiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.