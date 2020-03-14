Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu

Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezi bünyesinde yeni tip koronavirüs ile ilgili dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7 gün 24 saat hizmet verecek "kriz masası" kuruldu.

Mehmet Şah Yılmaz   | 14.03.2020
Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde (+903122922929) Kovid-19 salgını ile ilgili Bakanımızın talimatıyla bir 'kriz masası' kurduk." ifadelerini kullandı.

Kıran, çalışmaları 24 saat görev başındaki söz konusu çağrı merkezinden yönlendirdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil planlayarak yapıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Trump koronavirüs testi yaptırdı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e yükseldi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu

Trump koronavirüs testi yaptırdı

Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı
İspanya'da yeni tip koronavirüs vakalarında hızlı artış sürüyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs vakalarında hızlı artış sürüyor
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı