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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli aşı hem Türkiye hem de diğer ülkeler için büyük fayda sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı çalışmalarının bir an önce neticelendirilerek Türkiye'nin kendi aşısına sahip olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Abdullah Yasin Güler   | 20.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli aşı hem Türkiye hem de diğer ülkeler için büyük fayda sağlayacak Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı faz-3 çalışması koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, en geniş insan deneylerinin yapılacağı faz-3 aşamasının planlanması, çalışılacak yöntem, gerekli protokol taslakları ve alınması icap eden önlemler görüşüldü.

Görüşmede Oktay, aşı çalışmalarının bir an önce neticelendirilerek Türkiye'nin kendi aşısına sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin aşıya ihtiyaç duyduğunu belirten Oktay, "Aşıya erişim sağlayamayan ciddi bir coğrafya var. O bölgeler için de iyi bir şans olacak. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımız için hem de tüm dünyaya büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

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