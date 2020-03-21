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Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye acil ihtiyaçları için 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 21.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye acil ihtiyaçları için 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." dedi.

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