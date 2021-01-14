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Sağlık, Koronavirüs

CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

14.01.2021
CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

İstanbul

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

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