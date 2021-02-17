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Dünya, Koronavirüs

AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak

Avrupa Birliği, Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısından bu yıl ilave 150 milyon doz alınmasını sağlayacak sözleşme yaptı.

Ata Ufuk Şeker   | 17.02.2021
AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "AB Komisyonu, Moderna ile 300 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı satın almak için ikinci bir sözleşmeyi onayladı." dedi.

Konuyla ilgili AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu 300 milyon doz Moderna aşısının 150 milyonunun opsiyonlu olduğu, 150 milyon dozunun da 2021'de AB ülkelerine sağlanacağı belirtildi.

AB, daha önce Moderna ile 160 milyon doz aşı alım sözleşmesi yapmıştı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu anda AB ülkelerinde sadece BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları uygulanıyor.

AB, şu an için yaklaşık 2,6 milyar doz aşıyı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak, aşı tedarikinde aksamalar bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu.

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