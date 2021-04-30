Euro
9.98
Dolar
8.26
BIST 100
1,401.66
Altın
1,769.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

Alman aşı üreticisi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 ila 15 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurduğu bildirildi.

Cüneyt Karadağ,Ömer Tuğrul Çam   | 30.04.2021
BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

BioNTech şirketinden yapılan açıklamada, 12-15 yaş grubu çocuklar için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) müracaat edildiği, Ajansın onay vermesi durumunda 27 AB ülkesinde aşının bu yaş grubunda uygulanmaya başlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada halihazırda "Acil Kullanım İzni" için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Şirket kısa süre önce ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu.

Açıklamada yan etkilerin 16-25 yaş grubundakilere denk geleceği belirtildi.

EMA'nın onay vermesi halinde, haziran ortasında 27 AB ülkesinde 12-15 yaş grubundaki çocuklara aşı yapılabilmesinin planlandığı aktarıldı.

EMA bilimsel değerlendirmeleri bekliyor

AB yetkilileri de BioNTech-Pfizer aşısının çocuklara da uygulanması için bilimsel değerlendirmelerin ve çalışmaların sonucunu beklediklerini aktardı.

AB ülkeleri için BioNTech-Pfizer aşısından 1,8 milyar doz daha satın almak üzere müzakereler yürüttüklerini hatırlatan AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, bu sayede EMA'dan onay çıkması halinde çocukları da aşılamak için yeterli doza sahip olacaklarını söyledi.

Mamer, AB Komisyonunun birlik sınırları içindeki çocuk nüfusunu aşılamada hesaba katmadığına yönelik eleştirileri reddetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi
BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız
Hindistan’da bazı camiler ve İslami okullar Kovid-19 merkezine çevrildi
Bakan Koca: 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum

Benzer haberler

BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

BioNTech aşısının ikinci dozu için alınmış randevular 6-8 hafta sonrasına güncellenebilecek

BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz
Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı riskini yaklaşık yüzde 50 azaltıyor

Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı riskini yaklaşık yüzde 50 azaltıyor
Nijerya 29,8 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak

Nijerya 29,8 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak