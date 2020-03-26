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Sağlık, Koronavirüs

Bilim Kurulu üyeleri Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.

Ferdi Türkten   | 26.03.2020
Bilim Kurulu üyeleri Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının Kovid-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.

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