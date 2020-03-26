Bilim Kurulu üyeleri Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- KOVİD-19 TÜRKİYE PORTALI: TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Web Portalı
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.
Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının Kovid-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.
Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.