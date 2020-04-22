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Sağlık, Koronavirüs

Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesine Kovid-19 da eklendi

Sağlık Bakanlığınca, "Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı da eklendi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 22.04.2020
Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesine Kovid-19 da eklendi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, 30 Mayıs 2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin "Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"nde yer alan "Konu Başlıklarına Göre Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"ne, Kovid-19 da ilave edildi.

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