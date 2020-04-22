Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesine Kovid-19 da eklendi
Sağlık Bakanlığınca, "Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı da eklendi.
Ankara
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"Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 30 Mayıs 2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin "Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"nde yer alan "Konu Başlıklarına Göre Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"ne, Kovid-19 da ilave edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.