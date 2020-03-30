Başkentte plaka sınırlama uygulamasını ihlal eden taksiciye ceza kesildi
Başkentte, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlandı. Uygulamayı ihlal eden ticari taksi şoförüne ceza kesildi.
Ankara
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Ankara'da uygulama çerçevesinde bu gece plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler trafiğe çıktı.
Kızılay'da bu kurala uymayan, plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksi trafik polisleri tarafından durduruldu.
"Yapacak bir şey yok, haklılar"
Evrakı incelendikten sonra taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Taksi şoförü de "Yapacak bir şey yok, haklılar." ifadesini kullandı.
Genelge kapsamında trafiğe çıkan taksi şoförü Barış Çankaya da kurala uymaya çalışacaklarını söyledi.
Çankaya, virüsün ortadan kalkmasıyla eski günlerine döneceklerini belirterek, "Halk dışarı çıkmadığı için beşte bir oranında işlerimizin düştüğünü söyleyebilirim. Gece kimse yok, her taraf kapalı. Kendi çapımızda tedbir alıyoruz, eldiven ve maske takıyoruz." dedi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.