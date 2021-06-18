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Koronavirüs

Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını açıkladı.

Barış Gündoğan   | 18.06.2021
Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık." açıklamasında bulundu.

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