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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Koca: İkinci parti aşıların güvenlik testlerinin ardından 65 yaş üstü ve 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Gündoğan   | 03.02.2021
Bakan Koca: İkinci parti aşıların güvenlik testlerinin ardından 65 yaş üstü ve 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"3 kişide Güney Afrika ve Brezilya varyantı ile karşılaşıldı"

Koca, Türkiye'de, İngiltere mutasyonları dışında, 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını açıkladı.

"Kitlesel harekete yol açacak düzenlemeden kaçınmalıyız"

Bakan Koca, "Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

"Yüz yüze eğitim konusunda sıkı takip yapılacak"

Koca, yüz yüze eğitime geçişe ilişkin, "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle birlikte doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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