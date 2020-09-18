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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor

Sağlık Bakanı Koca, filyasyon ekipleriyle gurur duyduklarını belirterek "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor." ifadelerini kullandı.

Aybüke İnal   | 18.09.2020
Bakan Koca: Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekipleriyle gurur duyduklarını belirterek "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor." ifadelerini kullandı. 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım, temastan uzak duralım."

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