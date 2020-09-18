Bakan Koca: Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor
Sağlık Bakanı Koca, filyasyon ekipleriyle gurur duyduklarını belirterek "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekipleriyle gurur duyduklarını belirterek "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor." ifadelerini kullandı.
83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım. pic.twitter.com/G9f3afBHO5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2020
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım, temastan uzak duralım."