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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Koca en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Selma Kasap   | 19.04.2021
Bakan Koca en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin sağlık müdürleri ve valileri ile çevrim içi toplantı yaparak bu illerdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdiklerini aktardı.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarındaki doluluğun yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da yüzde 55,4 olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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