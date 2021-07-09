Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."
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37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021