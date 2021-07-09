Euro
10.28
Dolar
8.68
BIST 100
1,374.01
Altın
1,802.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Dikmen Hakimevi’nde bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.

Esin Işık   | 09.07.2021
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Sağlık Bakanlığınca aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor

Benzer haberler

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Sağlık Bakanlığınca aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 842 bin 570 aşı uygulandı

İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak

İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Sağlık Bakanı Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti
Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi

Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi