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Türkiye, Koronavirüs

Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösterdiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 03.05.2020
Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösterdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki yemekhane ve gazino gibi ortak kullanım alanlarından fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "Görünmeyen düşman #COVID19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler kapsamında, Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. #COVID19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadesi de yer aldı.

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