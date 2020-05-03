Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösterdiğini bildirdi.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösterdiğini bildirdi.
Görünmeyen düşman #COVID19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler kapsamında, Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. #COVID19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.#MSB #TSK pic.twitter.com/c1VFqdGbzV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki yemekhane ve gazino gibi ortak kullanım alanlarından fotoğraflara yer verildi.
Paylaşımda, "Görünmeyen düşman #COVID19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler kapsamında, Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. #COVID19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadesi de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.