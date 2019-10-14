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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının toplam 550 olduğunu bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 14.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu." 

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