Euro
7.56
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Salgının vurduğu Belçika normalleşmeye hazırlanıyor

Kovid-19 nedeniyle hayatın durduğu Belçika, yarından itibaren kademeli olarak önlemleri gevşetmeye başlayacak.

Yusuf Hatip   | 03.05.2020
Salgının vurduğu Belçika normalleşmeye hazırlanıyor

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika'da Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit"in yarından itibaren üç aşamada kaldırılması planlanıyor.

Ülkede ilk aşamada yarından itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.

Otobüs ve tren seferlerinin artırılacağı ülkede, toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı zorunlu tutulacak.

Manifatura ve tuhafiye dükkanlarının da faaliyete başlayacağı Belçika'da, 11 Mayıs'tan itibaren diğer bazı dükkanların açılmasına izin verilecek.

Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran, kafe ve mağazaların açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Belirlenen tarihler Kovid-19 vaka sayılarının kötüleşmesi durumunda değişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım
Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor
Salgının vurduğu Belçika normalleşmeye hazırlanıyor
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır

Benzer haberler

Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak

Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor
Salgının vurduğu Belçika normalleşmeye hazırlanıyor

Salgının vurduğu Belçika normalleşmeye hazırlanıyor
Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadı

Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadı