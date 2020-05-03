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Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

Polis Akademisi Başkanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında, PAEM ile PMYO ve POMEM'lerde bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 03.05.2020
Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

Ankara

Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgeye göre Başkanlığımıza bağlı PAEM ile tüm PMYO ve POMEM müdürlüklerinde mayıs ayı sonuna kadar eğitim-öğretim yapılmayacaktır."

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