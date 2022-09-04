Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğü belirtilerek, bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.