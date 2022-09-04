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Dünya

Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 04.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğü belirtilerek, bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı kaydedildi.

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