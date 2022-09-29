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Dünya

Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 80 kadar yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 29.09.2022
Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin yakınlarında 70 kadar Ukraynalı asker ile 14 askeri teçhizatın yok edildiğini ileri sürdü.

Ayrıca Ukrayna'da 9 mühimmat deposu, "Mig-29" ve "Su-24" savaş uçakları ile 8 insansız hava aracının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Mykolaivka yerleşim biriminin yakınlarında 'Yabancı Lejyon'un pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 80 kadar yabancı paralı savaşçı etkisiz hale getirildi." dedi.

Konaşenkov, 17 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve HARM füzesinin havada yok edildiğini belirterek "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 307 uçak, 155 helikopter, 2 bin 107 insansız hava aracı, 377 hava savunma füze sistemi, 5 bin 147 tank ve zırhlı araç, 855 çok namlulu roketatar, 3 bin 439 obüs ve havan topu, 5 bin 973 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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