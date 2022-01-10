Dolar
13.83
Euro
15.67
Altın
1,794.59
ETH/USDT
3,076.00
BTC/USDT
41,822.00
BIST 100
2,045.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in, kanser ve diğer hastalarına yönelik immünoterapi tedavileri geliştirmek için İngiltere merkezli Crescendo Biologics iş birliği yapacağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 10.01.2022
Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Berlin

BioNTech ve Crescendo Biologics'den yapılan ortak açıklamada, söz konusu tedavileri bulma iş birliğinin ilk aşamasının 3 yıl süreceği belirtildi.

Açıklamada, BioNTech'in iş birliğiyle ortaya çıkartılacak tüm immünoterapileri tedavilerinin dünya çapında geliştirme ve pazarlama haklarını elinde tutacağının altı çizilerek, Crescendo Biologics'in de ürünlerin satışından lisans ücreti alacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, iş birliği döneminde 40 milyon doları ön ödeme olmak üzere Crescendo Biologics’e 750 milyon dolardan fazla ödeme yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Crescendo'nun platformunun mRNA temelli tedavilerin geliştirilmesi için mükemmel özellikler sunduğunu ve hastalar için çığır açan hassas ilaçlar sunmak için Crescendo ile çalışmaya başlamaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak
Daily Mail: İngiltere'de bir aşı karşıtı grup 'savaşmak' için eğitim alıyor
Pfizer'in Kovid-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı
Prof. Dr. Çalış: TURKOVAC, 20 aylık müthiş bir çalışmanın eseri

Benzer haberler

Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Pfizer ve BioNTech, zonaya karşı m-RNA teknolojisiyle ilk aşıyı geliştirecek

Şahin ve Türeci'nin resimlerinin Avro banknotların üzerine basılması önerildi

Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek

Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek