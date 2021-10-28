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Sağlık, Koronavirüs

Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı

Alman bilim insanları, İsveç'te de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) A.30 varyantının aşılarının sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde dirençli olduğunu bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 28.10.2021
Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı

Brüksel

Alman bilim insanlarının Cellular & Molecular Immunology hakemli dergisinde yer alan çalışmasında, Kovid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı ifade edildi.
Çalışmada, Kovid-19 aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının, Kovid-19 aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.

Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen ve İsveç ve Angola'da da tespit edilen Kovid-19'un A.30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada, bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği kaydedildi.

A.30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada, söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı.

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