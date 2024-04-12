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Dünya

Norveç'ten sınır dışı edilen Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, İsveç'e teslim edildi

Norveç'te iltica talebi kabul edilmeyen ve 2 hafta hapis yatan Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika, İsveç polisine teslim edildi.

Atila Altuntaş  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Norveç'ten sınır dışı edilen Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, İsveç'e teslim edildi

Stockholm

İsveç polisi yaptığı açıklamada, Momika'nın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Ülkenin Expressen gazetesine açıklamada bulunan Momika, "16 Nisan'a kadar İsveç'te geçici oturma iznim var, iznim bitince burada tekrar iltica başvurusu yapacağım." ifadesini kullandı.

Norveç'te iki hafta bir hücrede hapis yattığını anlatan Momika, "Norveç'e varır varmaz tutuklandım, cep telefonum alındı ​​ve tecrit hücresine atıldım. Norveç'te Kur'an yakmayacağımı belirtmeme rağmen güvenlik riski oluşturduğumu ve bu yüzden ilticamı kabul etmeyeceklerini söylediler." dedi.

Norveç'te hücrede yatarken, kendisinin öldüğüne dair haberlerin bütün dünyada yayıldığını aktaran Momika, hücrede yattığı ve cep telefonu olmadığı için bu tür haberlere müdahale edemediğini ve Norveç'te hayal kırıklığına uğradığını kaydetti.

İsveç'te Momika'nın çalışma ve oturma izni uzatılmamıştı

İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Göç Mahkemesi'nin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.

Momika ise Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e iltica edeceğini söylemişti.

İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.

Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisinin sınır dışı kararını onadığını açıklamıştı. Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesi'ne götürmüştü.

Norveç'e giden ve 28 Mart'ta iltica eden Momika, tutuklanarak hapse atılmıştı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Salwan Momika, başkent Stockholm'de geçen Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Momika'nın eylemlerinin ardından Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.

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