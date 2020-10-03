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Türkiye, Koronavirüs

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Büşra Nur Yılmaz   | 03.10.2020
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Bursa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, yaptığı açıklamada, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Bursa'da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum."

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