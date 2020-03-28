Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresini uzattı

Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

Kemal Karadağ   | 28.03.2020
Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresini uzattı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında iki hafta daha uzattı.

Bakanlığın kararıyla, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri iki hafta daha ertelendi.

Ayrıca, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de iki hafta daha uzatıldı.

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma
ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi
Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek

Benzer haberler

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı

Salgın korkusu varolan psikiyatrik hastalıkları tetikliyor

Salgın korkusu varolan psikiyatrik hastalıkları tetikliyor
En ücra köylere giderek dışarı çıkamayan yaşlıların evlerini temizliyorlar

En ücra köylere giderek dışarı çıkamayan yaşlıların evlerini temizliyorlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk