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Türkiye, Koronavirüs

Adalet Bakanı Gül koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak

Adalet Bakanı Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.

Kemal Karadağ   | 16.03.2020
Adalet Bakanı Gül koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.

Bakan Gül, saat 14.00'te bakanlıkta adliye, cezaevi ve noterliklerde alınması kararlaştırılan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verecek.

Bu arada, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Gül'ün başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saat 12.00'da başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katılıyor.

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