Adalet Bakanı Gül koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak
Adalet Bakanı Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.
Bakan Gül, saat 14.00'te bakanlıkta adliye, cezaevi ve noterliklerde alınması kararlaştırılan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verecek.
Bu arada, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Gül'ün başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saat 12.00'da başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.