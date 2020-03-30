Euro
7.21
Dolar
6.52
BIST 100
87,745.28
Altın
1,623.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

Kemal Karadağ   | 30.03.2020
Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da HSK ve TBB ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

Avukatların CMK ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacağını belirten Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19'la bağlantılı son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"

Kovid-19'la bağlantılı başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Bakan, şunları kaydetti:

Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı
Koronavirüs salgını, risk toplumu ve sosyo-psikolojik sonuçları
Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 2757'ye yükseldi

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Gül koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak