Dolar
17.29
Euro
17.99
Altın
1,824.13
ETH/USDT
1,105.40
BTC/USDT
21,250.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının Omicron varyantlarına uyumlu versiyonunu değerlendirmeye aldı.

Selen Temizer   | 15.06.2022
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

Brüksel

EMA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Comirnaty" adı verilen aşı öncelikle kimya, üretim, kontrol açılarından incelenecek. Şirket aşının geliştirilmesinde ilerleme kaydettikçe EMA'nın eline Omicron alt varyantlarına karşı etkililik ve bağışıklık tepkisi hakkında daha fazla veri geçecek.

İnceleme, resmi başvuru için yeterli veri sağlanana dek sürecek.

Açıklamada "Bu inceleme, AB yetkililerinin üye ülkelerde mevcut ve gelişmekte olan Kovid-19 varyantlarıyla mücadele etmek için ihtiyaç duyabilecekleri uyarlanmış aşılara zamanında erişmelerini sağlamak için çalışma yollarından biridir." ifadesi kullanıldı.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, 5 Mayıs'taki açıklamasında, "Bu salgın daha bitmiş değil. Kovid-19 hayatımızı etkilemeye devam edecek." demişti. BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Cavaleri, salgınla mücadelenin ana unsurunun aşılar olduğunu hatırlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım
Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir
D-8 Genel Sekreteri Imam: Üye ülkeler arasında 1997'de 1,2 trilyon dolar olan GSYH, 2019'da 4 trilyon dolara yükseldi
Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır

Benzer haberler

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

AB, nisanda 43,6 milyar avro ticaret açığı verdi

AB'den İngiltere'ye karşı yeni yasal süreç

AB ambargosu petrol fiyatlarını ateşlerken Rusya'nın gelirini artırıyor

AB ambargosu petrol fiyatlarını ateşlerken Rusya'nın gelirini artırıyor
AB, Mısır ve İsrail arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak

AB, Mısır ve İsrail arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak
AB Konseyi Başkanı Michel: Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliği

AB Konseyi Başkanı Michel: Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliği