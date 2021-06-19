30 yaş üzeri vatandaşlar yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.
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AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30’A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021