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Türkiye, Koronavirüs

30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı başladı

30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

Kemal Karadağ   | 11.04.2020
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı başladı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

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