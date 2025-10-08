Dolar
Yaşam, İsrail’in Gazze saldırıları

Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivisti Lemercier, İsrail'de fiziksel ve psikolojik işkence gördüklerini anlattı

Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivisti Steev Lemercier, İsrail'de gözaltında tutuldukları sırada fiziksel ve psikolojik işkence gördüklerini belirterek, karşılaştıkları İsraillilerden insani hiçbir muamele görmediklerini söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Cenevre

İsrail'in uluslararası sularda saldırması ve alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Lemercier, İsrail'de gördükleri muameleye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lemercier, hukuka aykırı şekilde alıkonulmalarının ardından İsrail'deki deneyimlerinin oldukça sert başladığını belirterek, İsrail'e ulaştıklarında askerlerin kendisini başı öne eğik halde yürümeye zorladığını söyledi.

Askerlerin kollarını sertçe geriye doğru bükerek kendisini diğer aktivistlerin tutulduğu alana götürdüklerini belirten Lemercier, aktivistlerin, pasaportları önlerine konularak yüz üstü yere yatırıldığını ve hareket etmeleri halinde şiddetle uyarıldıklarını kaydetti.

"Sürekli bağırıyor ve üzerinize yürüyorlardı"

Lemercier, "Bütün vücudumuzu çok kötü hissettiğimiz bir şekilde duruyorduk. Ayrıca çok sıcaktı. (Askerler) Sürekli bağırıyor ve üzerimize yürüyorlardı. Pasaportumu, çantamı ve kredi kartımı doğrudan çirkin insanlara vermek için sürüklendim. Sonra diğer tişörtümü çıkarmamı istediler böylece sadece küçük bir tişörtüm kaldı. Bir adam bana baktı. '(tokayı göstererek) saçındaki ne?' dedi. Bana takacağı kelepçeyi açmak için olduğunu söyledim. Sonra yüzüme gerçekten çok sert bir tokat attı. Bu yüzden tokayı çıkarmak zorunda kaldım." dedi.

Daha sonra kafes benzeri dar bir alana konulduklarını anlatan Lemercier, iki saat boyunca soğuk bir ortamda tutulduklarını belirtti. Ardından, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, keskin nişancılar, polisler ve askerlerle birlikte kendileriyle alay ettiğini söyledi.

"Hayatımda hiç bu kadar nefret hissetmemiştim"

Lemercier, 8 yatağın bulunduğu bir hücreye 12 kişi olarak konulduklarını kaydederek, yeterli yiyecek de verilmediğini vurguladı.

İsrailli askerlerin bulundukları hücrenin kapısını sürekli açıp kapattığını ve günün hangi saatinde olduklarını bilmediklerini belirten Lemercier, "Sürekli bağırıyorlar, çığlık atıyorlardı, içeri girip çıkarıyorlardı. Sadece kötü insanlara benziyorlardı. Her zaman böyleydiler. Onlarda insanlıktan eser yoktu. Çirkin, iğrenç görünüyorlardı. Daha önce hiç bu kadar içler acısı bir ortam ve davranış görmemiştim. Hayatımda hiç bu kadar nefret hissetmemiştim." dedi.

İsrail askerlerinin, insülin kullanan diyabet hastaları ile astım hastalarının doktora erişimine izin vermediğini, İsraillilerin insanlıktan çıktığını bildiren Lemercier, "Sinirlerimizle, kırılganlıklarımızla, zaman algımızla gerçekten oynuyorlardı. Önümüzde su şişeleri açıp içiyor ve gülümsüyorlardı. Yani biz içmiyorduk, onlar içiyordu." diye konuştu.

Lemercier, bir insanın başına gelebilecek en kötü tecrübeyi yaşadıklarını dile getirerek, "Bence onlar insan değil. (İsrail'de gözaltındayken yaşadıkları) Fiziksel ve psikolojik bir işkenceydi. (Gazze'ye) Elbette yarın giderim. Hiçbir sorunum yok. Gerçekten oldukça etkileyici ve korkutucuydu ama beni etkilemedi. Yarın hiç tereddüt etmeden giderim." dedi.

İsviçre'nin Filistin konusunda hiçbir şey yapmadığını belirten Lemercier, bu konuda üzgün olduğunu kaydetti.

Lemercier, "(İsviçre) İsrail'e her şey için yaptırım uygulayarak başlayabilir. Aslında kendi ülkelerinden bazı siviller gidip böyle muamele gördüler. Belki biraz daha fazla tepki vermeleri gerekirdi. Gerçekten bir şeyler yapmalarını umuyorduk ancak hiçbir şey yapmadılar. Bu yüzden hayal kırıklığım çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk halkına çok teşekkür etmek istiyorum"

İsrail'den Türkiye'ye geldiklerinde gördükleri muameleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lemercier, bu anları unutamayacağını kaydetti.

Lemercier, şöyle devam etti:

"Türk halkına çok teşekkür etmek istiyorum. (İsrail'den Türkiye'ye geliş) Gece ve gündüz gibiydi, cehennemden geldik ve cennete vardık. İstanbul'daki insanlar içimizi çok ısıttı, uçaktan indiğimizde çok güzeldiler. Hala şoktaydık ama halktan gelen büyük bir insanlık vardı. Ağlıyorlar, gülüyorlardı, çiçekleri vardı, güzel gülümsemeleri vardı. Gerçekten bize çok iyi baktılar. Türk Hava Yolları (THY) uçuşumuzu, otellerimizi karşıladı. Ben İsviçreliyim ve Türkler bana gerçekten yardımcı oldu. Yani ne diyebilirim ki çok teşekkür ederim. Bunu söylerken ağlamak istiyorum çünkü çok güzel bir insanlık gördüm."

