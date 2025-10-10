Dolar
logo
Spor, İsrail’in Gazze saldırıları

Lise Klaveness, futbolda İsrail'e yaptırım tartışmasının sürmesini istiyor

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımla ilgili her zaman FIFA ve UEFA tüzüğünün ihlallerinden bahsetmeye dikkat ettiğini ve bu tartışmanın sürmesi gerektiğini söyledi.

Yunus Kaymaz  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Lise Klaveness, futbolda İsrail'e yaptırım tartışmasının sürmesini istiyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Oslo

Başkan Klaveness, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın oynanacak Norveç-İsrail maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Klaveness, Anadolu Ajansının muhabirinin "Gazze'de ateşkes ilan edildi. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı olarak İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımdan sorumlu tutulması için uluslararası futboldan men edilmesi gerektiği görüşünüzü sürdürüyor musunuz? Yoksa ateşkes ilan edildiği için yaşanan her şey unutulacak mı?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz, tüm insanlar gibi barış anlaşması yapıldığı için çok mutluyuz. Bence bu anlaşmaya enerji ve ivme kazandırmamız çok önemli. Tabii ki bu görüşmelerin içinde değiliz ama hepimizin platformları var. Bu yüzden burada bıraktığımız izlenim, bu konuda çok mutlu olduğumuz. Yarınki maçtan daha önemli olan, bombaların durması ve rehinelerin eve dönmesidir. Biliyorsunuz, bu ve daha önce yaptırımlar ve askıya alma hakkında konuştuğumuzda FIFA kurallarının ihlaliyle ilgiliydi. İnsani ve uluslararası hukuk ihlallerini umursamadığımızdan değil ama bu siyasi bir konu. Bu yüzden FIFA ve UEFA tüzüğünün ihlallerinden bahsetmeye çok dikkat ettim ve bu tartışma devam etmelidir.

Norveç için amaç hiçbir zaman kimseyi kovmak veya boykot etmek değil, kurallara ve barış anlaşmasına uygun olarak tutarlı bir şekilde çalışmak olmuştur. Umarım bu, çok büyük sorunu çözecek veya en azından durduracaktır. Bu tartışmaya, en azından bu tür tartışmalara enerji vermeye çalışacağız. Bu zor, çünkü o tartışmaya enerji veren tek kişi sizseniz politik olarak çatışmanın bir parçası olarak yorumlanabilirsiniz ama biz bunu kabul ediyoruz."

"Ne biz ne de başka herhangi bir kuruluş, aşırı insani acılara kayıtsız kalamaz"

Basın toplantısında maçın özel bir arka planının olduğunu belirten Klaveness, "Ne biz ne de başka herhangi bir kuruluş, bu maçın arka planında yaşanan aşırı insani acılara kayıtsız kalamaz. Daha önce maçtan elde edilen geliri, Gazze'de hayat kurtaran ve kritik tıbbi yardım sağlayan bir kuruluş olan Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağışlayacağımızı duyurmuştuk. Bu, iki yıl önce başlayan ve bu maçın ötesine uzanan bir ortaklığın parçasıdır." diye konuştu.

Futbol ve Dünya Kupası'na katılmalarının çok önemli olduğunu kaydeden Klaveness, "Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında futbol ikinci planda kalıyor. Şu anda bir umut ışığı var. Barış Planı'nın ilk aşaması imzalandı ve içtenlikle umuyoruz ki Gazze'ye yönelik bombardıman sona erecek, insani yardım, gıda ve su ihtiyaç sahiplerine ulaşacak ve rehineler güvenli bir şekilde evlerine dönecek." ifadelerini kullandı.

Barış Planı'na enerji ve ivme kazandırmak istediklerini söyleyen Klaveness, bir gazetecinin İsrail'i futboldan men etmek için perde arkasından çalıştığını ifade etmesi üzerine, "Biz perde arkasında iş çevirmeyen birkaç federasyondan biriyiz. Tabii ki Avrupa'yı harekete geçirecek gücümüz yok. Herkes Avrupa'da bir hareket olduğunu gördü ve bence herkes bunun Norveç'in bir girişimi olmadığını anlıyor. Ama biz perde arkasında işler çevirmiyoruz, belki de bu yüzden İsrail Federasyonu bunu yapıyor. Bizim için yol kolay, çünkü iki yıldır açık sözlüydük. BM raporundan sonra ne tür bir ivme olduğunu bilmiyorum ama bu oldu, ivme Oslo'dan gelmedi. Biz başından beri buradaydık ve İsrail'i yasaklamak bizim amacımız değil. Bu, kurallara dayalı bir sistem ve bu tür tüm vakalarda müdahil olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

