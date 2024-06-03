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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Sinan Akçıl, Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Filistin bayrağı açtı

Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi.

Ömer Faruk Yıldız  | 03.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Sinan Akçıl, Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Filistin bayrağı açtı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.

Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi.

Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

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