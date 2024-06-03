Sinan Akçıl, Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Filistin bayrağı açtı
Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.
Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.
Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi.
Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.
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