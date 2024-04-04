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Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 8 yaşındaki Saba söylediği manilerle insanları sahura kaldırıyor

İsrail saldırılarından kaçan binlerce Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insanlar ramazan ayında sahura 8 yaşındaki kız çocuğu Saba Zanun'un söylediği mani ve ezgilerle kalkıyor.

Muhammed Macid  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Gazze'de 8 yaşındaki Saba söylediği manilerle insanları sahura kaldırıyor

Gazze

Babasıyla birlikte sahur vakti sokakları dolaşan küçük Saba, başında Filistin kefiyesi ve güzel sesiyle bir taraftan uyuyan insanlara seslenirken bir taraftan da Gazze Şeridi'nin kuzeyine selam gönderiyor.

Henüz 8 yaşındaki Saba, ramazan ayının başından bu yana her gün okuduğu maniler ve ezgilerle, yerinden edilen insanları coşkuyla sahura kaldırıyor. Saba, babasının sertçe vurduğu defe güzel sesiyle eşlik ediyor.

Küçük kız, "Uyan ey uyuyan, Allah'ı birle, hayırlı ramazanlar", "Saba'dan Gazze'nin şanlı kuzeyine selamlar" şeklinde maniler okuyor.

Bomba seslerinin arasından yükselen bir kız çocuğu sesi

İsrail'in devam eden bombardımanına ve gökyüzünde eksik olmayan savaş uçaklarına rağmen, bölgedeki Filistinliler, küçük Saba'nın okuduğu manilerle kısa süreliğine de olsa ramazanın neşe ve coşkusunu yaşıyor.

Babasıyla birlikte bölge sakinlerini sahura kaldırmak için büyük çaba harcayan Saba, savaşın getirdiği zorlu ve korkutucu koşullara meydan okuyor.

Saba, babasıyla birlikte önünden geçtikleri bazı evlerde yaşayan çocuklara adlarıyla seslenmeyi de ihmal etmiyor.

"İnsanları sahura uyandırmak için sokaklarda dolaşıyoruz."

AA muhabirine konuşan Saba, "İnsanları sahura uyandırmak için sokaklarda dolaşıyoruz." dedi.

Savaştan korkmadığını söyleyen Saba, her şeye rağmen ramazan atmosferini yaşamak ve yaşatmak istediğini dile getirdi.

Saba, savaşın kendilerini yorduğunu ve Filistin'e özgü katayif tatlısı yiyebildiği geçmiş ramazanları özlediğini ifade etti.

Küçük kız, artık ne katayif ne de başka bir şey alabildiklerini söyledi.

Sürekli savaş uçaklarının sesini duymak istemiyor

Sürekli savaş uçaklarının sesini duyduğunu, bundan bıktığını ve saldırıların sona ermesini, dünyadaki diğer çocuklar gibi huzur ve güven içinde olmayı istediğini vurgulayan Saba, Gazzeli çocukların da hayattan keyif alacağı günlerin gelmesini ümit ediyor.

Arap ve İslam ülkelerinde yaygın bir gelenek olan ramazan davulculuğu bu yıl, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerince hedef alınma korkusu nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi yapılamıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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