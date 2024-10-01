Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Tatarların Finlandiya'da elde ettikleri başarılar dolayısıyla çok mutluyuz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, "Biz, Tatarların yıllar içinde Finlandiya'da eriştikleri, elde ettikleri başarılar dolayısıyla çok mutluyuz." dedi.
Ankara
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Tatar topluluğunun Finlandiya'da "en güçlü kimlik temelli ve en entegre olmuş" topluluklardan biri olduğunu belirterek "Biz, Tatarların yıllar içinde Finlandiya'da eriştikleri, elde ettikleri başarılar dolayısıyla çok mutluyuz." dedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ın katılımıyla yapılan "Finlandiya Tatarları" kitabının tanıtım programı düzenlendi.
Programa Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedretdin ve birçok davetli katıldı.
Stubb, burada olmanın kendisi için büyük ayrıcalık olduğunu söyledi.
Tatar topluluğunun Finlandiya'da "en güçlü kimlik temelli ve en entegre olmuş" topluluklardan biri olduğunu vurgulayan Stubb, Tatar topluluğunun 200 yıldan uzun süredir Finlandiya'da olduğunu belirtti.
Stubb, "Girişimciler, doktorlar, akademisyenler... Tatar kimliği olan Finler aslında onlar. Biz, Tatarların yıllar içinde Finlandiya'da eriştikleri, elde ettikleri başarılar dolayısıyla çok mutluyuz." diye konuştu.
"Finlandiya Tatarları" hakkında yazılan kitabı görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Stubb, Finlandiya Tatar topluluğu hakkındaki her şeyi bir kitaba sığdırmanın mümkün olamayacağını ifade etti.
Stubb, YTB'deki Finlandiya Tatarları ile ilgili resim sergisinin Finlandiya Tatarlarının yansıtıldığı "güzel örnekler" olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Finlandiya ve Türkiye'nin birbirine daha çok yaklaşması lazım. Ben de buna çok katılıyorum. Bugün burada bunun için bulunuyor olmak çok büyük bir şans. Çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum."
"YTB olarak da Finlandiya'da yaşayan Türk diasporasına katkılarda bulunuyoruz"
YTB Başkanı Eren, 2024'ün Türkiye-Finlandiya arasındaki dostluk anlaşmasının yüzüncü yılı olduğunu hatırlatarak kurumunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"(YTB) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'yle ilişkilerini her alanda kuvvetlendirmek üzere ve güçlü bir diaspora oluşturmak üzere faaliyetler yürütüyor." diyen Eren, soydaş ve akraba topluluklarına yönelik tarihi ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Eren, Türkiye Bursları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 bin öğrenciye burs verdiklerini belirterek kardeş ve soydaş topluluklara yönelik yaptıkları çalışmalarda daha çok sözlü tarih çalışmaları, envanter çalışmaları ve bu toplulukların geçmişlerini tekrardan hatırlamalarına yardımcı olacak çalışmaların, öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.
"Kırım Tatarları, Kazan Tatarları, Litvanya Tatarları ve son olarak Finlandiya Tatarlarına yönelik yaptığımız çalışmalar bu kapsamda değerlendirebilir. İşte Finlandiya Tatarları kitabı da YTB'nin soydaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmaların bir tanesi." ifadelerini kullanan Eren, kitabı Türkçeye çevirmiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını aktardı.
Eren, "Finlandiya'nın en zor zamanlarda Tatarlara sahip çıkmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tabii şu an Finlandiya'da bir Türk diasporası da var. Yaklaşık 13 bin 500 Türk vatandaşı yaşıyor 100 bine yakın da Müslüman topluluğu var. Türkiye öğretmenler, imamlar gönderiyor. Bu diasporamızın da Türkiye'de Finlandiya arasındaki ilişkilere katkı sağlamasından son derece memnunuz ve bunun için de çalışmaya devam ediyoruz. YTB olarak da Finlandiya'da yaşayan Türk diasporasına katkılarda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bedretdin de büyüklerinin kendi dinlerini korumak için Finlandiya'nın ilk camisini inşa ettiklerini hatırlattı.
"Finlandiya'da yaşayan Tatar diasporası olarak bizler Türkiye'yi her zaman kendimize çok yakın hissediyoruz." diyen Bedretdin, Türkiye'den gelen imamlar ve bilim insanlarıyla güzel işlere imza attıklarını ve böylece dinlerini, dillerini korumada Türkiye'nin büyük rol oynadığını vurguladı.
Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.
Bakan Ersoy: 'Finlandiya Tatarları' isimli kitap projesi YTB'nin başarıyla hayata geçirdiği çalışmalardan biri
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dr. Ramil Belyaev tarafından kaleme alınan ve Finlandiya'daki Tatar toplumunu geçmişten bugüne tüm yönleri ile ele alan kitap Finlandiya Tatarlarının, ülkeye göç süreçlerini, kimlik ve kültürlerini nasıl koruduklarını, Finlandiya'ya nasıl uyum sağladıklarını detaylı ve bütünlüklü bir şekilde inceliyor." dedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un katılımıyla yapılan "Finlandiya Tatarları" kitabının tanıtım programında konuşan Ersoy, Cumhurbaşkanı Stubb'un Türkiye ve Finlandiya arasında 1924'te imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında gerçekleştirdikleri bu ziyaretin, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere güçlü katkı sunmasını temenni etti.
Ersoy, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin, güçlü ve zengin bir kültürel birikimin bugünkü sahibi ve temsilcisi durumunda olduğunu vurgulayarak, geçen yıl 100. yaşını kutlayan Cumhuriyet'in, bu topraklardaki 1000 yıllık varlığının tescili ve devletler zincirinin son halkası olduğunu söyledi.
YTB'nin kardeş topluluklarla Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik bağlarını güçlendirdiğini, geçmişi yeniden inşa ve ihya edip bugüne taşıyarak gönül coğrafyasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün tanıtımı vesilesiyle bir araya geldiğimiz 'Finlandiya Tatarları' isimli kitap projesi de YTB'nin başarıyla hayata geçirdiği çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.
Dr. Ramil Belyaev tarafından kaleme alınan ve Finlandiya'daki Tatar toplumunu geçmişten bugüne tüm yönleri ile ele alan bu kitap, Finlandiya Tatarlarının ülkeye göç süreçlerini, kimlik ve kültürlerini nasıl koruduklarını, Finlandiya'ya nasıl uyum sağladıklarını detaylı ve bütünlüklü bir şekilde aktarıyor. Bu kıymetli eserin, gelecekte yapılacak çalışmalar için de temel bir kaynak olacağını düşünüyorum."
"Tatarlar, Finlandiya'ya her alanda değer katmaya devam ediyor"
Bakan Ersoy, "19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Volga-Ural Bölgesinden Finlandiya'ya göç etmeye başlayan Tatarlar, bugün yaklaşık 1000 kişilik nüfusları ile Finlandiya'ya her alanda değer katmaya ve ülkeyi zenginleştiren önemli topluluklardan biri olmaya devam ediyor. Finlandiya'daki 13 bin 500 nüfuslu Türk diasporası ve 130 bin nüfusa yakın Müslüman toplumla birlikte, Tatar Toplumu da Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkilerde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır." dedi.
Mehmet Nuri Ersoy, barışın, dostluğun, kardeşliğin yüzyılı olarak gördükleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım atılan Türkiye Yüzyılı'nda, Finlandiya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha üst seviyelere taşıma konusunda son derece kararlı olduklarını söyledi.
Programa teşrifleri için Cumhurbaşkanı Stubb ve heyetine teşekkür eden Ersoy, "Finlandiya Tatarları" eserinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Ersoy, kitabın yazarı Dr. Ramil Belyaev'i, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını, çalışmada pay sahibi olan tüm isimleri yürekten tebrik etti.
Kitapta yazımı 7 yıl süren araştırma yer alıyor
Programda kitabın yazarı Dr. Ramil Belyaev de yaptığı kısa konuşmada, kitapta yazımı yaklaşık 7 yıl süren araştırmanın sonuçlarının yer aldığını söyledi.
Belyaev, 19. yüzyılın sonlarında göç eden Tatarların Finlandiya'nın en eski ulusal ve dini azınlıklarından biri olarak yer edindiklerini anlatarak, İslam dinini, dillerini ve Tatar kültürünü koruyarak Finlandiya'ya entegre olduklarını kaydetti.
Genç Finlandiya Cumhuriyetinin Tatarların milli cemiyetini geliştirmeleri için tüm koşulları sağladığını belirten Belyaev, Finlandiya'daki Tatarların tarihinin aktarımının, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkilerin gayreti ile sıkı bir şekilde bağlantılı olduğunu vurguladı.
Belyaev, kitabın etnik diasporalar için örnek oluşturduğunu ifade ederek, basımında emeği geçenlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.