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Politika, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, çatışmanın barışçıl yöntemlerle çözüme ulaşması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Mustafa Hatipoğlu  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, çatışmanın barışçıl yöntemlerle çözüme ulaşması, insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları ele aldığı telefon görüşmeleriyle diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümü mümkün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede ise İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları telefonda görüşen Erdoğan, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini, çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konusunu görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ise İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batı'nın ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye insani yardımların Gazze’ye ulaşması için çabalıyor"

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'ya, Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini aktaran Erdoğan, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile yaptığı görüşmede ise Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını söyledi.

Görüşmede, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de dile getirdi.

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