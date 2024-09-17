Dolar
34.10
Euro
37.96
Altın
2,570.65
ETH/USDT
2,350.80
BTC/USDT
60,556.00
BIST 100
9,758.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah, Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi.

Ruslan Rehimov  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah, Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Kazakistan'ın Aktau kentinden 41 gün önce denize giren ve bu sürenin 32 gününde yüzerek 288 kilometre mesafe kateden Bushby'ye, bir arkadaşı ve iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü de eşlik etti.

Hazar Denizi kıyısındaki tatil köylerinden birinin sahiline çıkan Bushby'yi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Mariana Vasileva, Azerbaycanlı sporcular ve vatandaşlar karşıladı. Kıyıda Bushby ve arkadaşının pasaportlarına ilgili yetkililerce Azerbaycan'a giriş mühürleri vuruldu.

Bushby, AA muhabirine, Hazar Denizi'nin güneyi ve kuzeyinin çatışmalar ile farklı siyasi gelişmeler nedeniyle kapalı olması nedeniyle seyahatini kara yoluyla değil yüzerek gerçekleştirdiğini belirtti.

Çok da iyi yüzme bilmediğini belirten Bushby, "Zor oldu ama biz uyum sağladık ve sanırım sonunda oldukça iyi iş başardık." dedi.

Bushby, seyahatinde Azerbaycanlı yetkililerin kendilerine destek verdiğini belirterek, "Şimdi eve gideceğim, birkaç hafta sonra geri dönerek Azerbaycan'ı yürüyerek gezeceğim, buradan da Gürcistan'a geçeceğim." diye konuştu.

Bushby, Goliath Seferi adını verdiği seyahatine başlamadan önce belirlediği kurallar gereği, hiçbir ulaşım aracı kullanmadı.

Seyahatinde 58 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Bushby, bu hedefinin üçte ikisinden fazlasını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Duayen ressam Mustafa Ayaz vefat etti
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, BM üyelerinden Filistin tasarısına destek istedi
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü

Benzer haberler

Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah, Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti

Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah, Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti

MİT Başkanı Kalın, Ermenistan-Azerbaycan barışının bölgeye istikrar sağlayacağını söyledi

Azerbaycan'da 1 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtarışının 106. yıl dönümü

Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtarışının 106. yıl dönümü
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet