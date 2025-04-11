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Yaşam, insana dair

Samsun'da öğrencilerin geliştirdiği robotlar yarıştı

Samsun'da 250 öğrenci ve 126 robotun 5 farklı kategoride katıldığı ROBOSAM Robot Yarışması düzenlendi.

İlyas Gün  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Samsun'da öğrencilerin geliştirdiği robotlar yarıştı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Canik Belediyesinin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda 17 ilçeden 250 öğrenci, 126 robot, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ROBOSAM Robot Yarışması'nda dereceye girmek için yarıştı.

Robotlar, mini sumo, labirent, hızlı çizgi izleyen, temel çizgi izleyen ve en iyi tasarım kategorilerinde öne çıkmaya çalıştı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerin teknoloji temelli projelere ve çalışmalara yönelik ilgilerini atırmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda uzun soluklu bir çalışma planladıklarını belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz de teknoloji alanında yaptıkları becerileri sergiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığı program beceri temelli bir eğitim sistemi oluşturuyor. Çocuklarımızın iyi niyetle başladığı çalışmaları sonlandırabilmeleri, yaşam boyu onlara destek olacak becerileri sergilemeleri önemli. Bu beceriler için de onlara imkan oluşturulması ve platformlar oluşturulması gerekiyor. Tam da bu noktada ROBOSAM Robot Yarışması kurgulandı. 126 takımın müracaat ettiği yarışma kent genelindeki tüm öğrencilerimize açık olarak sergilendi. Öğrencilerimiz yıl boyu yaptığı çalışma ve planlamaları, oluşturdukları tasarımları, kodladıkları robotları bugün burada yarıştırıyorlar."

Ağar, öğrencilerin fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini bu yarışma ile görüldüğünü belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da gençlerin hazırlandıkları robotları yarıştırdığını ifade ederek, "Bizim için değerli olan gençlerimizin bu teknolojiyle buluşturulması ve hayal dünyalarının içerisinden çıkardıkları ürünleridir." dedi.

Yarışan robotların yarışma sonrası süreçte de geliştirilmeye devam edeceğini belirterek, öğrencilerin insansız araçlar geliştirebileceklerini sözlerine ekledi.

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