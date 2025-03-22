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Yaşam, insana dair, Ramazan 2025

Mısırlı davulcu, led ışıklarla süslediği atıyla "ramazan davulculuğu" geleneğini yaşatıyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Dikirnis bölgesinde yaşayan Muhammed Ahmed, kendisini ve atını led ışıklarla süsleyip sokak sokak dolaşarak ramazan davulculuğu yapıyor.

İbrahim Khazen, Mehmet Nuri Uçar, Zeynep Tüfekci Gülay  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Mısırlı davulcu, led ışıklarla süslediği atıyla "ramazan davulculuğu" geleneğini yaşatıyor Fotoğraf: Mohamed Elshahed/AA

Kahire

Ahmed, kıyafetleri, küçük davulu ve ışıklandırılmış atıyla Mısırlıları sahura kaldırmak için sokağa çıkar çıkmaz çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Çocukların neşesi

Atının yanında yürüyen çocuklarla sahur saatlerinde sokakları dolaşan Mısırlı Ahmed, neşeli ezgilerle insanları sahura kaldırıyor.

Mahalledeki çocuklara adlarıyla seslenen ve "Ramazan mübarek olsun" diyen davulcu Ahmed'e çocuklar da "Allah’ı an, Peygamber’e selam gönder" gibi geleneksel sahur manileriyle eşlik ediyor.

Ahmed, ışıltılı atı ve elbisesiyle "Uyan ey uyuyan! Allah’tan başka ilah yoktur, O’nu an" şeklinde seslenirken, mahalle sakinleri de geleneksel sahur çağrısına kulak veriyor.

Geçen yıl deve, bu yıl at

AA muhabirine konuşan Mısırlı davulcu, mesleğe 5 yıl önce atalarının izinden giderek başladığını ve bu yöntemle ramazan davulculuğuna yenilik katmak ve çocuklara neşe getirmek istediğini belirtti.

"Kıyafetlerine, atına ve davuluna çok sayıda ışık yerleştirdiğini ve Mısır'ın ilk ışıklı davulcusu olduğunu söyleyen Ahmed, her yıl bu geleneği sunma biçimini değiştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Ahmed, "Geçen yıl deveyle sokakları gezdim, bu yıl ise onun yerine atı tercih ettim. Işıklı atla ramazan davulculuğu geleneği çocukların çok ilgisini çekiyor, onlara neşe katıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların ismiyle seslenerek onları sahura kaldırdığını ve ailelerin buna karşılık kendisine para verdiğini ifade eden Ahmed, özellikle Ramazan Bayramı öncesi daha iyi para kazandığını aktardı.

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