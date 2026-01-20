Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı.
Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, 1990 yılında Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" şehitlerini anmaya karar verdi.
Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak yaklaşık 7 saatlik çalışmayla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı.
Tunçkol, AA muhabirine 36 yıl önce yaşanan katliamın acısını yüreğinde taşıdığını söyledi.
Şehitleri saygıyla andığını ifade eden Tunçkol, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Dünyada vicdan, söz sahibi olan herkesi de bu katliamı hatırlamaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Azerbaycan'a saygı ve selamlarımı iletiyorum." dedi.