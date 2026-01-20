Dolar
43.27
Euro
50.84
Altın
4,733.28
ETH/USDT
3,110.80
BTC/USDT
91,348.00
BIST 100
12,801.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde konuşuyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı.

Tevfik İşçi  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı Fotoğraf: Tevfik İşçi/AA

Kırklareli

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, 1990 yılında Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" şehitlerini anmaya karar verdi.

Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak yaklaşık 7 saatlik çalışmayla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tunçkol, AA muhabirine 36 yıl önce yaşanan katliamın acısını yüreğinde taşıdığını söyledi.

Şehitleri saygıyla andığını ifade eden Tunçkol, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Dünyada vicdan, söz sahibi olan herkesi de bu katliamı hatırlamaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Azerbaycan'a saygı ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İzmir'den uğurlandı
Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Geçen yıl 8,4 milyon kimlik kartı işlemi yapıldı
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi davasında karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet