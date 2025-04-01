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Yaşam, insana dair

Kastamonu'da bayram pilavı geleneği 133 yıldır yaşatılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara, 119 kazan etli pilav ikram edildi.

Ümit Yorulmaz  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Kastamonu'da bayram pilavı geleneği 133 yıldır yaşatılıyor Fotoğraf: Ümit Yorulmazz - AA

Kastamonu

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen 133 yıllık gelenek kapsamında ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 1200 kilogram pirinç ve 550 kilogram et kullanılarak 119 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, burada yaptığı konuşmada, geleneğin daha uzun yıllar sürmesini diledi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ekmekci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'aile küçük bir toplum, toplum da büyük bir ailedir' sözünden hareketle çevremizden başlamak üzere dostlarımızı, mahallelilerimizi, ilçemizi, gençlerimizi tüm toplumu kucaklayarak saran bir anlayışla inşallah çalışmalarımıza devam edelim. Birlik, beraberlik duygularımızı perçinleyerek sürdürelim. Daha nice bu asırlık pilav günlerinin devamını diliyorum." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlikler açısından önemli olduğunu söyledi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Atalarımızdan, büyüklerimizden bugüne kadar bize miras kalan gelenek ve göreneklerimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli, huzur içinde erişmeyi nasip etsin." dedi.

Edilen duanın ardından başlayan pilav ikramı yaklaşık 4 saat sürdü.

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