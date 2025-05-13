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Yaşam, insana dair

İzmir'de öğrenciler atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle defile düzenledi

İzmir'de ilkokulda düzenlenen "Sıfır Atık Şenliği" kapsamında, atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kıyafetler defilede sergilendi.

Melike Balkaya  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
İzmir'de öğrenciler atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle defile düzenledi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen defilede, öğrenciler öğretmen ve velilerin desteğiyle yaptıkları kıyafetleri giydi.

Geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerden yapılan ev eşyaları, müzik aletleri ve oyuncakların da sergilendiği programda öğrencilerce bestelenen geri dönüşüm temalı şarkılar seslendirildi.

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Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'den beri Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığını belirterek, "Günümüzün en önemli konularından birisi geri dönüşüm, sıfır atık. Onun için bu bilincin geliştirilmesi önemli." dedi.

Okulun Müdürü Oktay Taşdemir de çocukların proje sayesinde atıkların geri dönüştürülebileceğinin farkına vardıklarını kaydetti.

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