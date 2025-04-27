Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,808.50
BTC/USDT
94,193.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel kortej yürüyüşü şehir merkezinde gerçekleştiriliyor.
logo
Yaşam, insana dair

İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Mardin Müftülüğünce açılan kursta işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim ve dini terimleri öğreniyor.

Beşir Şavur  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor Fotoğraf: Beşir Şavur/AA

Mardin

Merkez Artuklu ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Gurbet Yay Kur'an Kursu'nda işitme engelli 4 kadına Kur'an-ı Kerim ve dini terimler eğitimi işaret diliyle veriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurs kapsamında 4 işitme engelli kadın, haftanın 2 günü toplam 6 saat eğitim alıyor.

İl Müftülüğü İşitme Engelliler Koordinatörü ve Gurbet Yay Kur'an Kursu'nda öğretici Nazan Ağalday (43), AA muhabirine, 2016 yılından bu yana işitme engelli kadınlara eğitim verdiğini söyledi.

Kursta çeşitli eğitimler verdiklerini ifade eden Ağalday, işitme engellilere yönelik eğitimlerinin sürdüğünü belirtti.

İşitme engellilere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini terimler konusunda da eğitim verdiklerini kaydeden Ağalday, Diyanet İşleri Başkanlığının "Dualar ve Sureler" kitabından da dua ve sure ezberi yaptırdıklarını dile getirdi.

Ağalday, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, her yıl bize yeni materyaller hazırlayıp gönderiyor. Biz de bunları derslerimizde kullanmaya ve uygulamaya özen gösteriyoruz, ayrıca kursumuzda işaret diliyle elifba kitaplarımız mevcut. Bu kitapla elifba öğrenen kursiyerimiz, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i kolaylıkla el yardımıyla okuyabiliyor. Kadınlar, burada iletişim kurabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri bir ortam görüyorlar. Benim de işaret dilini bilmem onlarla daha rahat iletişim kurmamı sağlıyor. Onlara yardımcı oluyorum, ayrıca kurs onlar için bir buluşma yeri, sosyal aktivite alanı gibi. Sosyokültürel açıdan bu kurs onlar için çok iyi. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra aile ilişkisi ve ahlaki kurallar konusunda da bilgi veriyoruz. Aileler de bu durumdan oldukça memnun ve bize teşekkür ediyorlar."

Kursiyerler çok memnun

Kursiyerlerden 42 yaşındaki Elif Çaybugün, Ağalday yardımıyla yaptığı açıklamada, kursa Kur'an-ı Kerim, dini kavramlar, namaz, hac ve zekat gibi ibadetleri öğrenmeye geldiğini, arkadaşlarıyla beraber keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

Hamdiye Çamurdaş (40) da kursu çok sevdiğini ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Sevgi Şahkulubey Yağcı (52) da kursa dini vecibelerini yerine getirmeye geldiğini anlatarak, "Kursta benim gibi işitme engelli kardeşlerimin olması ve hocamızın da işaret dilini bilmesi çok iyi oldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Avrasya Tüneli" dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi oldu
Tatil sezonu öncesi rezervasyon dolandırıcılığı uyarısı
Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı
Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Bakan Yumaklı: TMO tarafından 2025 yılı alım kampanyası hazırlıkları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Mera ıslahı için Dünya Bankası projesiyle 1,5 milyar liralık kaynak ayırdık

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor
Görme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor

Görme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet