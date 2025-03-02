Hatay'da kendi isteğiyle mağarada yaşayan kişi konteyner kente yerleştirildi
Hatay'da depremin ardından kendi isteğiyle mağarada kalmaya başlayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Valilik ekiplerince ikna edilip konteyner kente yerleştirildi.
Hatay
Bozoğlan'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alması nedeniyle yıkıldı.
Afetin ardından Bozoğlan, güvenli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki bir mağarada yaşamaya başladı.
Mağaraya giden Hatay Valiliği ekipleri, Bozoğlan'ı TOKİ-AFAD Prefabrik Geçici Konaklama Merkezi'ne taşınmaya ikna etti.
Ekiplerin yeni ev eşyaları verdiği Bozoğlan, konteynere yerleşti.
Ali Bozoğlan, gazetecilere, sıcak yuvaya kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi, Hatay Valiliğine teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.