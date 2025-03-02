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Yaşam, insana dair

Hatay'da kendi isteğiyle mağarada yaşayan kişi konteyner kente yerleştirildi

Hatay'da depremin ardından kendi isteğiyle mağarada kalmaya başlayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Valilik ekiplerince ikna edilip konteyner kente yerleştirildi.

Salim Taş  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Hatay'da kendi isteğiyle mağarada yaşayan kişi konteyner kente yerleştirildi Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Bozoğlan'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alması nedeniyle yıkıldı.

Afetin ardından Bozoğlan, güvenli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki bir mağarada yaşamaya başladı.

Mağaraya giden Hatay Valiliği ekipleri, Bozoğlan'ı TOKİ-AFAD Prefabrik Geçici Konaklama Merkezi'ne taşınmaya ikna etti.

Ekiplerin yeni ev eşyaları verdiği Bozoğlan, konteynere yerleşti.

Ali Bozoğlan, gazetecilere, sıcak yuvaya kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi, Hatay Valiliğine teşekkür etti.

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